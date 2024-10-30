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На Дону растет оборот розничной торговли

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За 9 месяцев 2024 года оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 трлн 321 млрд рублей.

Новости Ростовской области

Такие цифры привел первый заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

По данным департамента потребительского рынка региона, высокий рост (более 15%) отмечен в торгующих организациях и у индивидуальных предпринимателей, они сформировали 94% общего объема товарооборота. Объем розничных продаж на рынках и ярмарках увеличился незначительно (на 0,1%) и занял в структуре формирования оборота 5,1%.

«Сильнее всего в 2024 году росли продажи непродовольственных товаров — на 15,6% больше, чем годом ранее. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано больше на 12,6%», — уточнил директор донского департамента потребительского рынка Алексей Панкратов.

Отметим, что потребительский рынок Ростовской области, в который входят сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, — один из крупнейших на юге России. В рейтинге субъектов РФ донской регион занимает 5-е место по объемам оборота розничной торговли и оказанных населению бытовых услуг, 8-е место — по обороту общественного питания. Среди регионов ЮФО по вышеуказанным показателям Ростовская область уже длительное время занимаем 2-е ранговое место.

«Ведущим звеном потребительского рынка нашего региона является розничная торговля, которая обеспечивает доступность товаров для населения, их многообразие и благоприятную конкурентную среду. Отмечу, что около 7% торгового оборота приходится на интернет-торговлю», — приводит портал донского правительства слова Александра Скрябина.

В сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения формируется свыше 19% валового регионального продукта, зарегистрировано около половины субъектов малого и среднего предпринимательства (80 тысяч), работает четверть занятого в экономике населения — порядка 560 тысяч человек.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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