На Дону расширили категории участников СВО, имеющих право на возмещение расходов на газификацию

Социальная газификация – ключевое направление народной программы «Единой России».

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли областной закон, расширяющий меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В настоящее время участники СВО и члены их семей среди множества других мер господдержки могут получить оплату расходов на газификацию домовладения в размере 100 тысяч рублей. Речь о мобилизованных, контрактниках и добровольцах, которые заключили договор о добровольном участии в специальной военной операции с Министерством обороны РФ.

Теперь к получателям данной меры поддержки относятся также и добровольцы, подписавшие контракт на службу в войсках Национальной гвардии в целях выполнения задач СВО.

Принятие нового закона обеспечила фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

Кроме того, правом на возмещение расходов на газификацию со стороны государства обладают еще 13 категорий граждан, среди которых инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труженики тыла, многодетные семьи и малоимущие граждане.

Социальная газификация – в числе основных направлений народной программы «Единой России». Депутаты и активисты партии в России и Ростовской области вместе с представителями «Газпрома» проводят разъяснения о возможности подключения домовладений к газу, рассказывают о существующих мерах поддержки.

Источник фото – er.ru