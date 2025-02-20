На Дону расширены категории участников СВО, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка

На 17-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области депутаты приняли поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Они расширяют перечень категорий участников СВО и членов их семей, у которых есть право на бесплатное получение земельного участка в собственность.

Напомним, что в соответствии с законом таким правом обладают участники СВО, удостоенные звания Героя России либо награжденные орденами Российской Федерации за особые заслуги.

«Мы распространяем действие закона на добровольцев, которые заключили контракт с войсками Национальной гвардии России. Это точечное, но очень важное решение, поскольку у нас достаточно много таких добровольцев», – рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Также поправками установлена очередность предоставления земельных участков для членов семей погибших участников СВО – сначала вдова или вдовец, затем дети, а потом – родители.

Кроме того, изменениями предусматривается ведение и размещение в публичном доступе реестра земель и земельных участков, предназначенных для участников специальной военной операции и членов их семей, с одновременным установлением предельных – минимальных и максимальных – размеров участков.

«Это существенное дополнение в закон с точки зрения прозрачности его исполнения. Очевидно, что ведение и публичный доступ к такому реестру позволит упростить подбор земельных участков, которые могут быть предоставлены на праве собственности бесплатно этой категории граждан», – заявил Александр Ищенко.

Добавим, положения о поддержке участников СВО внесены в народную программу партии. Кроме того, 2025 год объявлен Президентом России Годом Защитника Отечества.

По материалам сайта zsro.ru