На Дону расширена программа диспансеризации населения

Теперь она дополнена новым видом — по репродуктивному здоровью.

В наступившем году диспансеризацией и профосмотрами в Ростовской области будет охвачено почти 3 млн жителей, сообщает минздрав региона.

В программе планового медосмотра населения появились новшества. В частности, теперь граждане, перенесшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию на протяжении года после выздоровления. Также программа дополнена новым видом диспансеризации по репродуктивному здоровью. Кроме того, в прошлом году нормативно была закреплена возможность проведения профилактических осмотров и диспансеризации мобильными бригадами непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах.

Итогом диспансеризации 2023 года можно считать выявление у более чем 500 человек онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также более шести тысячам пациентов был установлен диагноз сахарный диабет.

Минздрав напоминает, что диспансеризация взрослого населения проводится один раз в три года для людей от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для тех, кому 40 и более лет. Профилактический медицинский осмотр ежегодно могут пройти жители региона старше 18 лет. Углубленная диспансеризация направлена на выявление и профилактику осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Фото: минздрав по РО