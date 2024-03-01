Главная » #Здоровье

На Дону расширена программа диспансеризации населения

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Теперь она дополнена новым видом — по репродуктивному здоровью.

#Здоровье

В наступившем году диспансеризацией и профосмотрами в Ростовской области будет охвачено почти 3 млн жителей, сообщает минздрав региона.

В программе планового медосмотра населения появились новшества. В частности, теперь граждане, перенесшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию на протяжении года после выздоровления. Также программа дополнена новым видом диспансеризации по репродуктивному здоровью. Кроме того, в прошлом году нормативно была закреплена возможность проведения профилактических осмотров и диспансеризации мобильными бригадами непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах.

Итогом диспансеризации 2023 года можно считать выявление у более чем 500 человек онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также более шести тысячам пациентов был установлен диагноз сахарный диабет.

Минздрав напоминает, что диспансеризация взрослого населения проводится один раз в три года для людей от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для тех, кому 40 и более лет. Профилактический медицинский осмотр ежегодно могут пройти жители региона старше 18 лет. Углубленная диспансеризация направлена на выявление и профилактику осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Фото: минздрав по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
здоровье новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика