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На Дону распространят льготную ипотеку на отличников колледжей и техникумов

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В ходе шестого заседания Законодательного Собрания Ростовской области донские депутаты приняли поправки в областной закон о развитии агломераций, согласно которым выпускники-отличники со средним профессиональным образованием могут рассчитывать на получение ипотеки под 1 процент годовых наравне с вузовскими выпускниками-отличниками.

Новости Ростовской области

По словам председателя Законодательного Собрания Ростовской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ищенко, данная мера – шаг по реализации положений Послания Президента России Владимир Путина Федеральному Собранию.

Одно из важных направлений, которое обозначил глава государства, – это ликвидация или снижение дефицита квалифицированных кадров, особенно в образовании и здравоохранении. В этой связи принято решение внести изменение в региональный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1 процент годовых, – прокомментировал Александр Ищенко.

Глава парламента Дона пояснил, что данная программа действует с 1 января 2023 года, она только набирает обороты, но анализ первого этапа реализации проекта показал необходимость предоставления такой льготы не только для выпускников, имеющих высшее образование, но и для специалистов со средним профессиональным образованием.

Нам нужны специалисты для скорой помощи, нужны медицинские сестры, акушерки. Список таких востребованных в муниципалитетах профессий есть, спрос в городах и районах очень высокий, поэтому мы вносим поправки в областной закон и распространяем условия льготной ипотеки также на тех, кто с отличием окончил колледж или техникум. Для них, как и для вузовских выпускников-отличников, в полном объеме расходы будет возмещать областной бюджет. В текущем году на эти цели направляется 87 млн рублей, – рассказал Александр Ищенко.

Программу льготной ипотеки для отличников, которой пока могут воспользоваться только молодые медики или педагоги, Ростовская область начала первой в России. На федеральном уровне она вошла в число наиболее интересных и перспективных региональных законотворческих инициатив по поддержке молодежи.

Напомним, положения о модернизации и расширении мер социальной поддержки, в том числе молодежи, студентов, внесены в народную программу «Единой России».

Фото rostov.er.ru

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Таганрогская правда
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