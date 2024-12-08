Главная » Новости Ростовской области

На Дону работника коммунальной службы обвиняют в загрязнении водоема

На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении работника водоснабжающей организации. Он обвиняется в загрязнении водоема, которое привело к массовой гибели рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По версии следствия начальник производственного участка «Зверевский» филиала «Гуково-Зверевский» ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» знал о некачественной очистке сточных вод комплексом очистных сооружений городской канализации. Однако ничего не предпринял для решения проблемы. В итоге произошел сброс сточных вод в пруд, расположенный в Красносулинском районе. Водный объект был загрязнен, в нем погибла рыба. Ущерб составил более 5 млн. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Если фигуранта признают виновным, ему грозит крупный штраф, исправительные работы или до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону бывшего налогового инспектора приговорили к 4 годам колонии.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гибель рыбы новости происшествия Ростовская область Следком экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru