В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении работника водоснабжающей организации. Он обвиняется в загрязнении водоема, которое привело к массовой гибели рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия начальник производственного участка «Зверевский» филиала «Гуково-Зверевский» ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» знал о некачественной очистке сточных вод комплексом очистных сооружений городской канализации. Однако ничего не предпринял для решения проблемы. В итоге произошел сброс сточных вод в пруд, расположенный в Красносулинском районе. Водный объект был загрязнен, в нем погибла рыба. Ущерб составил более 5 млн. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Если фигуранта признают виновным, ему грозит крупный штраф, исправительные работы или до двух лет лишения свободы.

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Фото rostov.sledcom.ru