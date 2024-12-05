В Ростовской области суд вынес приговор бывшему налоговому инспектору, который признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФ. В их числе разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В июне 2022 года фигурант получил из автоматизированной информационной системы сведения об имуществе коммерческой организации, которые без согласия собственника предоставил своему знакомому по его просьбе.

В октябре 2023 года подсудимые и два его соучастника (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для передачи должностным лицам налоговых органов за сокрытие нарушений в деятельности организации и уменьшение предполагаемой суммы доначислений недоимки. Часть средств подельники собирались поделить между собой. Однако после получения взятки они были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

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