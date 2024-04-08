Главная » Новости Ростовской области

На Дону проверяют качество ремонта дорог по нацпроекту

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

До конца апреля будет обследовано более 330 объектов.

Новости Ростовской области

В Ростовской области в настоящее время проводятся обследования гарантийных объектов, реализованных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети автодорог. Об этом сообщили в донском минтрансе.

Всего до конца апреля планируется проверить более 330 объектов дорожного нацпроекта. В ведомстве уточнили, что по результатам обследования каждого гарантийного участка составляются акты, в которых будут отражены все выявленные дефекты с указанием объемов и сроков их устранения. На эти работы подрядчикам дадут срок — до 1 июня текущего года.

По данным минтранса, в прошлом году была проведена проверка качества на всех 622 гарантийных объектах Ростовской области. Дефекты, выявленные на 117 из них, устранены в полном объеме в рамках гарантийных обязательств, сообщили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что в гарантийный период подрядная организация собственными силами и за свой счет обязана устранять те дефекты, которые могут проявиться в период эксплуатации автомобильной дороги. В случае отказа заказчик вправе подать исковое заявление в суд.

По данным правительства региона, для объектов ремонта гарантийные обязательства как правило составляют четыре-шесть лет, в зависимости от интенсивности дорожного движения.

Фото: минтранспорта РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
дороги нацпроекты новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика