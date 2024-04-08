На Дону проверяют качество ремонта дорог по нацпроекту

До конца апреля будет обследовано более 330 объектов.

В Ростовской области в настоящее время проводятся обследования гарантийных объектов, реализованных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети автодорог. Об этом сообщили в донском минтрансе.

Всего до конца апреля планируется проверить более 330 объектов дорожного нацпроекта. В ведомстве уточнили, что по результатам обследования каждого гарантийного участка составляются акты, в которых будут отражены все выявленные дефекты с указанием объемов и сроков их устранения. На эти работы подрядчикам дадут срок — до 1 июня текущего года.

По данным минтранса, в прошлом году была проведена проверка качества на всех 622 гарантийных объектах Ростовской области. Дефекты, выявленные на 117 из них, устранены в полном объеме в рамках гарантийных обязательств, сообщили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что в гарантийный период подрядная организация собственными силами и за свой счет обязана устранять те дефекты, которые могут проявиться в период эксплуатации автомобильной дороги. В случае отказа заказчик вправе подать исковое заявление в суд.

По данным правительства региона, для объектов ремонта гарантийные обязательства как правило составляют четыре-шесть лет, в зависимости от интенсивности дорожного движения.

Фото: минтранспорта РО