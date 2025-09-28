На Дону прошел федеральный просветительский марафон Знание.Первые

Оборудование для АЭС, использование 3D-печати в промышленности, сила искусства и подвиги защитников страны — темы, которые вошли в программу марафона Знание.Первые в Ростове-на-Дону.

Масштабное просветительское событие, посвященное 80-летию атомной промышленности России, стартовало 26 сентября в Южном федеральном округе. В Историческом парке «Россия — Моя история» Ростова-на-Дону для молодежи выступили государственные деятели, ученые, руководители предприятий, герои страны и военные корреспонденты, олимпийские чемпионы и мастера культуры. Организатор марафона — Общество «Знание» при поддержке ГК «Росатом».

Участников марафона поприветствовал первый заместитель министра образования Ростовской области Игорь Малиночка, отметивший значимость сегодняшнего мероприятия и особую роль его участников как представителей будущего России.

Денис Барсуков, заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области, обратился к присутствующим с пожеланиями интересных открытий и новых знаний, которые они смогут получить во время марафона Знание.Первые.

В центре внимания участников мероприятия также были достижения защитников страны, о которых рассказали гвардии младший лейтенант, Герой Российской Федерации Андрей Манухин, специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов и военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

«Представителям нынешней молодежи необходимо рассказывать о подвигах наших героев, демонстрировать примеры нравственного поведения и искренней любви к Родине. Единых механизмов в этом деле нет, каждый индивидуален, но следует относиться к ребятам с уважением и не опускать руки, если с первого раза вас не услышали», — считает Андрей Манухин.

По словам Александра Лукьянова, значимой составляющей в деле воспитания молодежи является социальная среда.

«Важно, в каком окружении растет молодой человек. Большая ответственность лежит и на взрослых, которых «зеркалят» подростки и чьи модели поведения повторяют. Именно поэтому необходимо создавать правильное информационное поле вокруг подрастающего поколения, формировать здоровые ориентиры через личный пример и достойное окружение», — отметил лектор.

Ключевой темой программы марафона стало развитие атомной отрасли России. О роли атомной энергии для будущих поколений рассказали заместитель генерального директора — технический директор завода «Атоммаш» Олег Котенко и заместитель генерального директора завода «Атоммаш» Олег Шубин. Лекторы пригласили школьников на профориентационную экскурсию на предприятие, а студентов — стать участниками проекта «Зеленая трава», где третьекурсники параллельно учебе проходят стажировку на заводе, после которой могут быть трудоустроены.

На новые свершения творческую молодежь мотивировал открытый диалог о силе искусства с борцом, актером и певцом Торнике Квитатиани. Лектор напутствовал молодежь, призывая вдохновляться искусством и творчеством, которые воспитывают в молодом поколении такие важные качества, как гуманность, доброта, справедливость и преданность людям.

Выступление сооснователя и директора по развитию компании ООО «Стереотек» Анатолия Тулаева было посвящено аддитивным технологиям. Благодаря 3D-печати ускоряются производственные процессы, из-за чего облик современной промышленности стремительно меняется.

Вместе с лекторами марафона ребята порассуждали, что является ключом к успешному будущему. Лекция депутата Государственной Думы, члена Комитета Государственной Думы по просвещению Ларисы Тутовой была посвящена современному образованию, которое открывает дверь в мир будущего. Депутат отметила, что в современном быстро меняющемся мире каждому молодому человеку необходимо развивать надпрофессиональные качества, к которым относится критическое мышление, умение работать в команде, эффективная социальная коммуникация и умение учиться.

Об энергии творчества и о том, как меняется профессия актера, участники марафона поговорили с актрисой театра и кино Анастасией Макеевой.

Завершилась программа в Ростове-на-Дону выступлением олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, чемпиона мира, чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта Российской Федерации Артура Далалояна. Он рассказал о своем пути к успеху в спорте и призвал ребят стремиться к победе, все время трудиться и учиться.

Марафон Знание.Первые проходит три дня и охватывает всю страну. 26 сентября к марафону присоединились Москва, Грозный, Красноярск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Тверь, Хабаровск, Челябинск, а также ДНР. Впервые марафон проходит за рубежом: 26 сентября в городе Сухуме Республики Абхазии выступали лекторы просветительской организации. 27 сентября марафон продолжился в Москве и Саранске, а 28 сентября завершится в столице.

Фото предоставлено организаторами марафона