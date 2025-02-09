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На Дону прораб приговорен к принудительным работам после гибели двух рабочих

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В Ростовской области прораб строительной организации  приговорен к одному году и четырем месяцам принудительных работ за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели двух рабочих. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в марте прошлого года, когда во время проведения ремонтных работ на автомобильном мосту, расположенном в Азовском районе, двое рабочих упали с высоты. От полученных травм они скончались. Суд установил, что происшествие случилось в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей фигурантом, который отвечал за соблюдение правил безопасности при ведении работ на объекте.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев принудительных работ с удержанием 5 процентов заработной платы в доход государства», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области будут судить экс-председателя ЖСК, похитившего 500 млн рублей.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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