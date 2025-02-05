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В Ростовской области будут судить экс-председателя ЖСК, похитившего 500 млн рублей

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Бывший председатель аксайского жилищно-строительного кооператива обвиняется в хищении денежных средств участников долевого строительства.

Новости Ростовской области

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы фигурант совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил свыше 500 млн рублей. Деньги в виде субсидии были направлены ЖСК для завершения строительства многоквартирного дома на улице Менделеева в Аксае. Часть из этих средств экс-председатель легализовал, приобретая недвижимое имущество.

«Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя жилищно-строительного кооператива. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива (ВК донского Следкома)

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Таганрогская правда
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