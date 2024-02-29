На Дону пройдут предпраздничные ярмарки выходного дня

Ярмарки будут работать в субботу, 2 марта, в Азове, Волгодонске и Новочеркасске, сообщается на портале Правительства Ростовской области.

Предпраздничные ярмарки выходного дня проводятся при поддержке областного департамента потребительского рынка и донского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ярмарочные торги развернутся по следующим адресам:

Азов, ул. Привокзальная, 10-б, — на территории, прилегающей к ТЦ «Перекресток»;

Волгодонск, площадь Победы, ул. Ленина, 56, и площадь им. Курчатова, (пр. Курчатова, 20);

Новочеркасск, площадь Ермака (район сквера).

В преддверии праздничных дней на ярмарке будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукции, масло растительное, мёд, мучные, кондитерские, бакалейные изделия и другие товары. Планируемый диапазон цен ниже рыночных на 10-15 %.

Кроме того, на ярмарках можно будет приобрести букеты весенних цветов.

Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств из разных районов и населенных пунктов Дона смогут принять участие в ярмарках бесплатно.

Фото: donland.ru