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На Дону пройдет фотовыставка «Отец Героя»

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Жителям области покажут портреты тех, кто воспитал настоящих героев, посвятивших свои жизни защите правды, справедливости и интересов Отечества.

Новости Ростовской области

Фотографии отцов наших защитников станут одним из главных украшений патриотических и культурных мероприятий в Ростове и области. Их представят в преддверии Дня защитника Отечества.

Фотовыставка — это совместный проект филиала фонда «Защитники Отечества» и благотворительного фонда «Семья Героя», который поддержала социальный предприниматель Оксана Миюс.

Напомним, что Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено ФЗО

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Таганрогская правда
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