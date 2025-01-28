На Дону пройдет фотовыставка «Отец Героя»

Жителям области покажут портреты тех, кто воспитал настоящих героев, посвятивших свои жизни защите правды, справедливости и интересов Отечества.

Фотографии отцов наших защитников станут одним из главных украшений патриотических и культурных мероприятий в Ростове и области. Их представят в преддверии Дня защитника Отечества.

Фотовыставка — это совместный проект филиала фонда «Защитники Отечества» и благотворительного фонда «Семья Героя», который поддержала социальный предприниматель Оксана Миюс.

Напомним, что Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено ФЗО