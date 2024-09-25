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На Дону пройдет фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую»

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В ближайшую субботу, 28 сентября, на Дону пройдет фестиваль инклюзивного добровольчества «Я чувствую». Торжественное открытие состоится в 14 часов в ростовском ТЦ «МЕГА».

Новости Ростовской области

Фестиваль объединит на площадке волонтеров, представителей социально ориентированного бизнеса и некоммерческих организаций, а также неравнодушных жителей Ростовской области, сообщает портал донского правительства.

Для участников и гостей будут работать интерактивные площадки в формате мастер-классов. Представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере инклюзивного добровольчества, поделятся своим опытом. Также состоятся творческие выступления детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с волонтерами, лекции и ярмарки вакансий.

«Фестиваль по-настоящему оправдывает свое название — четвертый год подряд он собирает неравнодушных жителей нашей области и дает им возможность испытать здесь трепетные эмоции и чувства от общения друг с другом», — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области, Александр Никиточкин.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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