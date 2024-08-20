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На Дону производство мяса индейки выросло на 37%

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В Ростовской области в первом полугодии на 37% увеличилось производство мяса индейки, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Производством мяса индейки и утки на Дону занимаются предприятия компании «Дамате». За полгода «Индюшкин двор» произвел 31 тысячу тонн мяса индейки, рост выпуска продукции произошел благодаря запуску пятого блока из 40 птичников и увеличению поголовья коммерческого стада птицы.

«Важно, что донские предприятия, которые входят в состав ГК «Дамате», поэтапно выводили мощности всех производственных объектов на плановые показатели, и это отражается на общем росте объемов по производства мяса в регионе, – прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Он отметил, что для донского региона вопрос переработки мяса птицы важен для обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим субсидируется закупка кормов, чтобы компания могла нарастить объемы производства. В бюджете области предусмотрено на это 600 млн рублей на этот год и по 300 млн рублей на 2025-2026 год.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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