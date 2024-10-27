На Дону проиндексированы выплаты для семей с детьми

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли законы, индексирующие ряд выплат и социальных пособий для семей с детьми.

Так, с 1 октября будет проиндексировано ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям, оно составит 10 379 руб. Также проиндексируют дополнительное ежемесячное вознаграждение при передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и каждого последующего. Увеличат вознаграждения за особые условия труда приемных родителей, за проживание в сельской местности и за воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба ЗСРО.

«Таким образом, мы индексируем целый блок выплат, связанных с приемными семьями и с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов. Причем, делаем это с 1 октября текущего года», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Кроме того, продолжается корректировка на уровень инфляции целого рядя выплат, по которым перерасчет будет производиться с 1 января 2024 года.

Это три пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первое пособие касается детей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. Второе – тех сирот, кто продолжает обучение после достижения 18 лет и не находится на гособеспечении. Также увеличивается ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка в приемной семье.

Фото из архива «Таганрогской правды»