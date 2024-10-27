Главная » Новости Ростовской области

На Дону проиндексированы выплаты для семей с детьми

На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли законы, индексирующие ряд выплат и социальных пособий для семей с детьми.

Новости Ростовской области

Так, с 1 октября будет проиндексировано ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям, оно составит 10 379 руб. Также проиндексируют дополнительное ежемесячное вознаграждение при передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и каждого последующего. Увеличат вознаграждения за особые условия труда приемных родителей, за проживание в сельской местности и за воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба ЗСРО.

«Таким образом, мы индексируем целый блок выплат, связанных с приемными семьями и с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов. Причем, делаем это с 1 октября текущего года», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Кроме того, продолжается корректировка на уровень инфляции целого рядя выплат, по которым перерасчет будет производиться с 1 января 2024 года.

Это три пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первое пособие касается детей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей. Второе – тех сирот, кто продолжает обучение после достижения 18 лет и не находится на гособеспечении. Также увеличивается ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка в приемной семье.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети ЗСРО соцвыплаты соцпроекты
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru