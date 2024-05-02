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На Дону проходит Всероссийская патриотическая акция «Летопись сердец»

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С 1 по 15 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец». В этом году она посвящена детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне. Присоединиться к ней могут и школьники Ростовской области.

#В стране

На портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» для ребят будут опубликованы рекомендуемые для просмотра и прочтения кинофильмы, рассказы и стихотворения о Великой Отечественной войне.

Детям предлагается подготовить письменную работу в одной или двух номинациях: «Отзыв о кинофильме о Великой Отечественной войне», «Отзыв о литературном произведении о Великой Отечественной войне (поэзия и проза)». Далее — зарегистрироваться и в личном кабинете школьника подать заявку на участие в акции. Можно загрузить текст работы в формате Word или сделать фотографию письменной работы в формате jpeg.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей искусства в сфере кинематографии и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Акция направлена на воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Напомним, проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.

Источник donland.ru

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Таганрогская правда
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