На Дону проходит акция «Дни донских вин»

Запланированы мастер-классы и дегустации, кроме того, донские вина в ресторанах-участниках акции будут выделены в отдельное меню в фирменном стиле.

В донской столице проходит акция по популяризации донских вин в заведениях общепита и сетевых магазинах региона, организаторами выступило министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с Роскачеством. Об этом сообщает правительство Дона.

Дни донских вин продлятся по 15 июня. В этот период по условиям акции в ресторанах-участниках весь месяц донские вина будут выделены в отдельные вкладки-меню в фирменном стиле акции. Также запланировано проведение различных мастер-классов и дегустации от местных виноделов.

По словам заместителя губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, производственные показатели донской готовой винодельческой продукции по итогам четырех месяцев 2024 года на 19% выше аналогичного периода прошлого года и составляют 1,6 млн бутылок, или 114,7 тысячи дал. Виноматериалов произведено 362,5 тысячи дал, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

«Однако путь донского виноградарства и виноделия не в масштабе и не в объемах, у нас своя дорога – она в аутентичности, уникальности – в том, что характерно для автохтонного виноградарства и виноделия», — подчеркнул глава регионального минсельхозпрода.

Фото: donland.ru