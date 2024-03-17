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На Дону проголосовало более 77% избирателей

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Сегодня, 17 марта, в шесть часов вечера явка избирателей на выборах Президента РФ превысила 77%, сообщает региональная избирательная комиссия.

Выборы Президента РФ

Явка на выборах Президента России, с учетом дистанционного электронного голосования, в Ростовской области превысила 75%,- пишет источник.

Напоминаем, что в донском регионе сегодня третий день работает более 2,5 тысяч избирательных участков, которые открыты с 08.00 до 20.00. Принять участие в выборах главы государства могут свыше 3 млн. избирателей, из них более 18 тысяч – впервые голосующие. Выбирают россияне из четырех кандидатов: лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, представителя от КПРФ Николая Харитонова, действующего главы государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Фото Владимира Прозоровского

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выборы Президента РФ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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