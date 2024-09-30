На Дону привлекли к ответственности водителя, посадившего за руль авто ребенка

В Сети распространяется информация о водителе, который посадил за руль своего автомобиля малолетнего ребенка. Нарушителя выявили сотрудники Госавтоинспекции по Ростовской области.

В сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по региону говорится, что удалось вычислить и привлечь к ответственности мужчину, который в Ростове дал порулить своему несовершеннолетнему ребенку автомобилем в потоке городского транспорта.

«Подобный заезд мог закончиться трагически для всех участников дорожного движения», — отметили в ГАИ.

В Госавтоинспекции изучили видео и инициировали административное расследование, в ходе которого были установлены собственник и водитель, управлявший автомобилем. Им оказался 36-летний житель донской столицы.

В отношении мужчины инспекторами ГАИ составлен административный протокол.

«В нарушении пункта 22.9 Правил дорожного движения вынесено постановление по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», – уточняется в сообщении.

В Госавтоинспекции Ростовской области напомнили, что детей нужно перевозить в детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности.

Иллюстрация: скрин видео из соцсетей