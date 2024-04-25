На Дону предприятие оштрафуют за неуплату таможенной пошлины

В Ростовской области коммерческую фирму уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, фирма в 2022 году вывезла из Китая около 8000 неверно задекларированных мониторов.

При декларировании компания заявила груз как «Мониторы, используемые в вычислительных системах», подходящие под ставку таможенной пошлины 0%. Однако в ходе таможенной проверки после выпуска товаров ростовские таможенники установили, что товар был неверно классифицирован. И должен был быть заявлен как товар, облагаемый таможенной пошлиной в размере 5% от стоимости товара, — пишет источник.

Ростовские таможенники возбудили административное дело по ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого компании вынесен штраф в размере более 1,76 млн рублей.

Фото ВК Южное таможенное управление