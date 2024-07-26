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На Дону предпринимателя наказали за безответственное обращение с енотами

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В Ростовской области выявлено четыре случая нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

Все нарушители использовали животных в культурно-зрелищных целях. В частности, один из предпринимателей содержал енотов, которые контактировали с посетителями. Однако у зверюшек не было условий для отдыха, защищенного от демонстрации во время посещений.

Кроме того, владелец не смог представить документы, свидетельствующие о том, что за состоянием енотов регулярно следят ветеринары, которые могут оказать им экстренную помощь. Также в помещении не был оборудован санитарный блок и отсутствовал план противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

«По всем фактам допущенных нарушений организаторы мероприятий по демонстрации животных привлечены к административной ответственности по части 1 и 2 статьи 8.53 КРФ об АП. В настоящее время хозяйствующим субъектам внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что 10 детенышей носухи подрастают в донском парке «Лога».

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новости Ростовская область содержание животных
Таганрогская правда
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