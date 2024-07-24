10 детенышей носухи подрастают в донском парке «Лога»

В Ростовской области сразу 10 малышей родилось у двух самок носух в парке «Лога», сообщает в своем телеграм-канале администрация учреждения.
Малыши у самки Венеры родились 4 июня. Это два мальчика и три девочки. А носуха Плутония 8 июня впервые стала мамой четырёх мальчиков и одной прекрасной девочки.
Сейчас «маленькие комочки счастья» — так с любовью называют их сотрудники зоопарка, уже подросли и с удовольствием уплетают кашку, овощи, фрукты и даже пробуют мясо.
Ранее мы рассказали о том, что сотрудники донского парка «Лога» спасли маленьких сычат.
Фото и видео парка «Лога»
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