На Дону построят семь новых артезианских скважин

Еще восемь в 2024 году отремонтируют в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».

Сейчас уже отремонтированы артезианские скважины в поселках Воронцовка, Двуречье, Мокрый Батай и станице Кировской Кагальницкого района. Бесперебойным водоснабжением обеспечены более 2,3 тысячи жителей.

Завершен капитальный ремонт скважины в поселке Светоч Милютинского района. В Морозовском районе капитально отремонтировали артезианские скважины в хуторах Грузинове и Общем. В хуторе Вербочки завершить работы планируют до конца текущего года.

Построено пять новых скважин в Веселовском районе: по две в поселке Веселом и хуторе Нижнесоленом и одна в хуторе Ленинский.

Строительство двух скважин в поселке Матвеев Курган планируют завершить до конца 2024 года.

Кроме того, из резервного фонда правительства Ростовской области в этом году выделены средства на обновление трех артезианских скважин в слободе Маньково-Березовской Милютинского района, хуторе Майкопский Зимовниковского района и хуторе Селезнев Матвеево-Курганского района. Реализовать мероприятия планируют до конца ноября 2024 года.

«Обеспечение жителей Ростовской области надежным и качественным водоснабжением является одним из приоритетных направлений деятельности министерства ЖКХ», – приводит donland.ru слова руководителя ведомства региона Сергея Сизикова.