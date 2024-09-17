На Дону построят цех для выращивания малька осетровых рыб

Новое производство создадут на базе ООО «Дон-Батюшка» в Батайске.

Проект направлен на увеличение объёмов рыбопосадочного материала осетровых пород рыб и пищевой черной икры.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ростовской области и ООО «Дон-Батюшка» подписано 17 сентября в Санкт-Петербурге, в рамках VII Международного рыбопромышленного форума, сообщает donland.ru.

Начать реализацию инвестпроекта планируется в 2025 году, завершить — в 2026-м. Объем инвестиций составит 100 млн рублей.

На производстве будет занято 10 сотрудников с зарплатой в 50 тыс. рублей.

Соглашение подписали замгубернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский и генеральный директор ООО «Дон-Батюшка» Егор Андрющенко.

«Помимо традиционных объектов товарной аквакультуры в Ростовской области, таких как карп, толстолобик, белый амур, внедряются в производство новые виды рыб, — отметил глава донского Минсельхозпрода. — В настоящее время в установках замкнутого типа и садковых линиях в нашем регионе выращиваются форель, сом, веслонос, белуга и другие осетровые виды рыб.

Как сообщил инвестор, с введением нового цеха объем производства составит порядка 500 тысяч мальков в год. Это позволит обеспечить потребности компании, а также часть направить на компенсационные выпуски в реки и водоемы.

«Сейчас объем производства товарной рыбы составляет 60 тонн в год, черной икры — порядка полутонны готовой продукции, — отметил Егор Андрющенко. — На следующий год планируется установка еще одной линии, что позволит нам увеличить объемы до 90 тонн в год».

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