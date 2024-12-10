На Дону пока не превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

В Ростовской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели более 12 тысяч человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Этот показатель остается ниже предельно допустимого эпидпорога.

«Показатель на 10 тысяч населения составил 28,9, что ниже эпидемического порога на 10,8%», — уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день в донском регионе привито от гриппа 56,8 процентов общей численности населения. Специалисты Роспотребнадзора напоминают – чтобы уберечься от инфекции нужно после каждой поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки или протирать их антибактериальными салфетками. Также следует избегать мест скопления людей. При первых симптомах ОРВИ следует обратиться к врачу.

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