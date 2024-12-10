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На Дону пока не превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

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В Ростовской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели более 12 тысяч человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Новости Ростовской области

Этот показатель остается ниже предельно допустимого эпидпорога.

«Показатель на 10 тысяч населения составил 28,9, что ниже эпидемического порога на 10,8%», — уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день в донском регионе привито от гриппа 56,8 процентов общей численности населения. Специалисты Роспотребнадзора напоминают – чтобы уберечься от инфекции нужно после каждой поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки или протирать их антибактериальными салфетками. Также следует избегать мест скопления людей. При первых симптомах ОРВИ следует обратиться к врачу.

Изображение от xb100 на Freepik

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грипп новости ОРВИ Ростовская область
Таганрогская правда
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