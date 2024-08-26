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На Дону подвели итоги Всероссийского фестиваля «Голос фронта»

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В донской столице завершился Всероссийский фестиваль исполнителей современной военной песни «Голос фронта», который проходил с 22 по 24 августа. Гала-концерт состоялся в парке «Левобережный» и стал ярким финалом большого культурного события, посвященного защитникам Родины, сообщает Южная служба новостей.

Новости Ростовской области

Организатором фестиваля выступил АНО «Центр медиастратегий».

«Мы подводим итоги «Голоса фронта». Все участники были полны энтузиазма и позитива. Они стремились передать через свое творчество и песни атмосферу происходящего, показать, что на самом деле происходит в стране. Я надеюсь, что мы не ставим точку на этом мероприятии. У нас уже есть планы по развитию проекта», — отметил директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.

Многие участники оказались в Ростове впервые. Из 300 заявок жюри отобрало 100 лучших исполнителей, которые приехали, чтобы побороться за победу. На сцене выступили вокалисты из Владивостока, Уфы, Саратова, Самары, новых регионов России и республик Северного Кавказа. Особое внимание привлекли зарубежные участники из Сербии и Черногории.

В состав жюри вошли тенор и гендиректор белградского медиацентра «Русский экспресс» Горан Шимпрага (Сербия), исполнитель и гитарист Сергей Матвеенко, заслуженный артист России Сергей Войтенко, музыкант Олег Бодров. Они выбрали лучших исполнителей в трех возрастных категориях.

«Голос фронта» стал не только площадкой для талантливых исполнителей, но и важной акцией поддержки военнослужащих. Для гостей фестиваля состоялись мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению свечей. Созданные в рамках акции сети и свечи передадут бойцам в зону СВО.

«Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей современной военной песни «Голос фронта» — это масштабное событие, призванное объединить участников из разных регионов страны, которые исполняют песни, посвященные своей Родине, истории и культуре. Наша миссия — поддерживать и развивать культуру военной песни, вдохновлять артистов и зрителей на великие свершения», — отмечают организаторы форума.

Фото: ИА «Дон 24»

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Таганрогская правда
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