На Дону подвели итоги Всероссийского фестиваля «Голос фронта»

В донской столице завершился Всероссийский фестиваль исполнителей современной военной песни «Голос фронта», который проходил с 22 по 24 августа. Гала-концерт состоялся в парке «Левобережный» и стал ярким финалом большого культурного события, посвященного защитникам Родины, сообщает Южная служба новостей.

Организатором фестиваля выступил АНО «Центр медиастратегий».

«Мы подводим итоги «Голоса фронта». Все участники были полны энтузиазма и позитива. Они стремились передать через свое творчество и песни атмосферу происходящего, показать, что на самом деле происходит в стране. Я надеюсь, что мы не ставим точку на этом мероприятии. У нас уже есть планы по развитию проекта», — отметил директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.

Многие участники оказались в Ростове впервые. Из 300 заявок жюри отобрало 100 лучших исполнителей, которые приехали, чтобы побороться за победу. На сцене выступили вокалисты из Владивостока, Уфы, Саратова, Самары, новых регионов России и республик Северного Кавказа. Особое внимание привлекли зарубежные участники из Сербии и Черногории.

В состав жюри вошли тенор и гендиректор белградского медиацентра «Русский экспресс» Горан Шимпрага (Сербия), исполнитель и гитарист Сергей Матвеенко, заслуженный артист России Сергей Войтенко, музыкант Олег Бодров. Они выбрали лучших исполнителей в трех возрастных категориях.

«Голос фронта» стал не только площадкой для талантливых исполнителей, но и важной акцией поддержки военнослужащих. Для гостей фестиваля состоялись мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению свечей. Созданные в рамках акции сети и свечи передадут бойцам в зону СВО.

«Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей современной военной песни «Голос фронта» — это масштабное событие, призванное объединить участников из разных регионов страны, которые исполняют песни, посвященные своей Родине, истории и культуре. Наша миссия — поддерживать и развивать культуру военной песни, вдохновлять артистов и зрителей на великие свершения», — отмечают организаторы форума.

Фото: ИА «Дон 24»