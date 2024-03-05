На Дону подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Нарисуй защитника Отечества»

Руководитель ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасёва наградила победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков. В творческом соревновании приняли участие 174 работы юных мастеров искусства из художественных школ Ростовской области.

Оценивали работы члены Союза художников России, лауреаты российских и международных выставок, преподаватели училища им. М.Б. Грекова, а также сотрудники филиала фонда. Профессиональное жюри конкурса отметило шесть победителей в двух возрастных категориях: 8-12 лет и 13-17 лет.

Выбирать было непросто, многие работы произвели впечатление. Конкурсанты подошли к выполнению задачи с душой, работы отличались большим художественным мастерством, — рассказала Татьяна Карасёва.

Теперь рисунки победителей конкурса из Ростовской области и всей страны будут представлены в Музее Победы в Москве.

Фото ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»