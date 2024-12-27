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На Дону подвели итоги программы ипотеки для отличников

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В текущем году жилье приобрели 35 таких выпускников.

Новости Ростовской области

В Ростовской области подвели итоги реализации программы «Ипотека для выпускников-отличников под 1% годовых», сообщает министерство строительства Ростовской области. Проект, одна из целей которого — привлечение в регион квалифицированные кадры, был запущен в январе 2023 года. В нем участвуют врачи, фельдшеры и педагогические работники, получившие диплом с отличием.

В 2024 году жилье в рамках проекта приобрели 35 выпускников-отличников. Также продолжено финансирование 41 отличника, получающего субсидии с прошлых лет, поскольку согласно программе, компенсационные выплаты участникам мероприятия будут перечисляться ежемесячно в течение 10 лет.

Из областного бюджета на финансирование проекта выделено более 19 млн рублей. В нем приняли участие выпускники-отличники, получившие образование в высших учебных заведениях Ростова, Донецка, Краснодара, Воронежа и Ставрополя.

Фото: минстрой РО

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ипотека новости Ростовская область
Таганрогская правда
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