Муниципалитеты Ростовской области должны до конца января определить число недостающих на их территориях контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора. А также предоставить в министерство ЖКХ пакет документов с расчетами-обоснованиями и схемами размещения.

О подготовке новой территориальной схемы обращения с отходами шла речь на очередном заседании межведомственной рабочей группы в донском правительстве. Заседание провел врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, что в донском регионе хотят создать эффективную модель вывоза мусора и откорректировать территориальную схему обращения с ТКО. Схема будет содержать информацию об основных источниках образования отходов: контейнерных площадках и иных точках сбора мусора, о количестве образующихся отходов, местах их накопления, объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

Юрий Слюсарь также предложил региональному министерству ЖКХ ознакомиться с опытом российских регионов, где быстро и эффективно решили вопрос с утилизацией бытового мусора.

Фото из архива