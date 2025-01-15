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На Дону подсчитают число недостающих площадок для сбора мусора

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Муниципалитеты Ростовской области должны до конца января определить число недостающих на их территориях контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора. А также предоставить в министерство ЖКХ пакет документов с расчетами-обоснованиями и схемами размещения.

#ЖКХ

О подготовке новой территориальной схемы обращения с отходами шла речь на очередном заседании межведомственной рабочей группы в донском правительстве. Заседание провел врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, что в донском регионе хотят создать эффективную модель вывоза мусора и откорректировать территориальную схему обращения с ТКО. Схема будет  содержать информацию об основных источниках образования отходов: контейнерных площадках и иных точках сбора мусора, о количестве образующихся отходов, местах их накопления, объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

Юрий Слюсарь также предложил региональному министерству ЖКХ ознакомиться с опытом российских регионов, где быстро и эффективно решили вопрос с утилизацией бытового мусора.

Фото из архива

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вывоз мусора ЖКХ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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