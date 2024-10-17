В ближайшие три года в Ростовской области планируется обеспечить земельными сертификатами три тысячи многодетных семей, сообщает официальный портал донского правительства.

В донском регионе действует альтернативная мера господдержки для многодетных семей, которые стоят на учете на получение земельных участков в собственность бесплатно. Это земельный сертификат, размер которого в нынешнем году составляет 554 809 рублей.

«Земельный сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа, — пишет источник.

С июля текущего года право на альтернативную меру господдержки имеют многодетные семьи, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Дона. По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова, средства земельного сертификата уже получили 3480 многодетных семей, в том числе в этом году – 583.

Ранее мы рассказали, что более 2200 человек в Ростовской области в этом году расселено из аварийного жилья.

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