Главная » Новости Ростовской области

На Дону почти 3,5 тысячи многодетных семей получили земельные сертификаты

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В ближайшие три года в Ростовской области планируется обеспечить земельными сертификатами три тысячи многодетных семей, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

В донском регионе действует альтернативная мера господдержки для многодетных семей, которые стоят на учете на получение земельных участков в собственность бесплатно. Это земельный сертификат, размер которого в нынешнем году составляет 554 809 рублей.

«Земельный сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа, — пишет источник.

С июля текущего года право на альтернативную меру господдержки имеют многодетные семьи, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Дона. По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова, средства земельного сертификата уже получили 3480 многодетных семей, в том числе в этом году – 583.

Ранее мы рассказали, что более 2200 человек в Ростовской области в этом году расселено из аварийного жилья.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жилье земельный сертификат многодетные семьи новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru