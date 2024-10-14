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Более 2200 человек в Ростовской области в этом году расселено из аварийного жилья

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План 2024 года по данному показателю выполнен на 76%.

#ЖКХ

Из аварийного фонда на территории донского региона с начала текущего года расселено 2209 человек — это 76% от плана, сообщает правительство Ростовской области. Всего подлежит расселению 56 тысяч кв. метров в этом году, 42,22 тыс. кв. метров уже освобождено. На эти цели предусмотрено 4,18 млрд рублей на 2024 год.

В 25 из 55 муниципальных образований Ростовской области находится аварийное жилье. Реестры многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, можно найти на официальных сайтах администраций городов и районов области. Там же указаны очередность и срок расселения жителей, напоминает пресс-служба правительства региона.

Фото: donland.ru

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ЖКХ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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