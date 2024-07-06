На Дону побит температурный рекорд 86-летней давности

В донской столице 5 июля побит температурный рекорд 1938 года, сообщает портал «Ростов-метео». В пятницу воздух прогрелся до +39 градусов.

86 лет назад 5 июля в Ростове зафиксирована температура +38 градусов.

Холодней всего в донской столице 5 июля было в 1912 году — столбик термометра показал всего +8,8 градусов. Хроника температурных рекордов ведется на Дону с 1887 года.

Аномальную жару синоптики обещают региону до 10 июля, затем температура воздуха немного снизится. А самыми жаркими станут 6 и 7 июля — до +40 градусов в тени. Возможны незначительные дожди и сухие грозы.

«До 10 июля будет очень жарко. В дневные часы могут выпадать эпизодические дожди, но они прогнозируются не повсеместно и температуру сильно не понизят», — рассказала газете «Молот» ведущий синоптик Ростгидромета Ольга Чупрова.

Специалист отметила, что жаркая погода в июле на Дону является характерной.

Фото из архива «Таганрогской правды»