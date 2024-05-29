На Дону планируют реконструировать Раздорский музей-заповедник

В Ростовской области будут реконструировать Раздорский этнографический музей-заповедник. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Как сообщает официальный сайт донского правительства, на территории музея построят административное здание. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Положительное заключение на строительство здания планируется получить в ближайшее время. После этого будут подготовлены предложения для финансирования и определения сроков строительства.

Раздорский этнографический музей-заповедник создан в 1988 году при личном участии писателя Анатолия Калинина. В комплекс музея входят старинные казачьи поселения: станица Раздорскую и ее юртовые хутора Пухляковский и Каныгин с прилегающими к ним правобережьем реки Дон, островами Поречным и Гостевым.

Фото donland.ru