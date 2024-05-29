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На Дону планируют реконструировать Раздорский музей-заповедник

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В Ростовской области будут реконструировать Раздорский этнографический музей-заповедник. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный сайт донского правительства, на территории музея построят административное здание. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Положительное заключение на строительство здания планируется получить в ближайшее время. После этого будут подготовлены предложения для финансирования и определения сроков строительства.

Раздорский этнографический музей-заповедник создан в 1988 году при личном участии писателя Анатолия Калинина. В комплекс музея входят старинные казачьи поселения: станица Раздорскую и ее юртовые хутора Пухляковский и Каныгин с прилегающими к ним правобережьем реки Дон, островами Поречным и Гостевым.

Фото donland.ru

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культура музей новости реконструкция Ростовская область
Таганрогская правда
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