На Дону переселят из аварийного жилья 2,5 тысячи человек

В Ростовской области в нынешнем году планируют расселить из аварийного жилья почти 2,5 тысячи человек. Речь об этом шла вчера, 20 марта, на расширенном заседании регионального правительства под председательством губернатора Василия Голубева.

По данным областного Минстроя, только в 2019-2023 годах в Ростовской области были досрочно расселены 8 тысяч человек из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Эта работа была проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На следующем этапе планируется переселить весь фонд, признанный аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В результате будут обеспечены безопасным жильем свыше 9,3 тысячи человек, проживающих в 525 домах в 22 муниципальных образованиях.

Помимо этого, в текущем году в регионе реализуются мероприятия по расселению фонда, признанного аварийным с 2022 года. Однако даже дополнительные меры не обеспечивают необходимого темпа переселения людей. Кроме того, аварийный фонд постоянно растет.

Главам администраций городов и районов дано поручение создать штабы или рабочие группы для рассмотрения вопросов по расселению аварийного фонда. Муниципалитеты должны утвердить реестры всех аварийных домов, с определением очередности расселения, а также разместить эти данные в сети Интернет для информирования жителей.

Фото donland.ru.