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На Дону отреставрировали электровоз для поезда Деда Мороза

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Уникальный электровоз ВЛ82М-069 восстановили специалисты ростовского электровозоремонтного завода (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш»). Локомотив является единственным сохранившимся экземпляром данной серии.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал донского правительства, теперь электровоз будет украшать состав поезда Деда Мороза на Октябрьской железной дороге.

ВЛ82М-069 в декабре 2023 года поступил на завод для проведения капитального ремонта. Специалисты  привели в порядок все основные узлы и агрегаты: кузов, тележки, тяговые электродвигатели и трансформатор, вспомогательные машины и электрические аппараты. Сейчас локомотив был приведен в соответствие с современными требованиями к вождению пассажирских поездов.

Стоит отметить, что ВЛ82 – серия первых отечественных электровозов двойного питания, выпускавшихся в 1966-1979 годах на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Всего был построен 91 электровоз этой серии.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области двое парней подожгли релейный шкаф на ж\д станции.

Фото donland.ru

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новости ремонт Ростовская область уникальный электровоз
Таганрогская правда
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