На Дону отремонтировали участок дороги Ростов- Ставрополь

В Ростовской области окончен ремонт участка автодороги Ростов — Ставрополь в Целинском районе. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», трасса последовательно приводится в нормативное состояние. В следующем году планируется отремонтировать еще 7,4 км этой трассы.

По словам главы региона, дорожникам в этом году еще предстоит завершить планы нацпроекта по ремонту 62 региональных и 89 местных дорог. Покрытие уже обновлено в общей сложности на протяжении 265 км из запланированных 281 км. Ремонт завершён на 137 дорожных объектах.

Ранее мы рассказали, что в ближайшие дни в Ростовской области может выпасть первый снег.

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