На всех этапах мониторинг работ проводили депутаты и родители учащихся.

Как рассказал секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель донского парламента Александр Ищенко, в первый день нового учебного года для 47 тысяч донских первоклассников прозвучал первый звонок.

«Школа станет для них вторым домом. Местом, где происходят увлекательные события, где рядом будут опытные учителя и верные друзья. Где, познавая новое, дети сформируют собственное мышление, закалят характер, определят приоритеты на всю последующую жизнь», — отметил Александр Ищенко.

Он подчеркнул непреходящую значимость образования в России: «Каждый сегодняшний ученик, каждый студент — это будущее нашей страны, ее достижения и победы».

Добавим, в новом учебном году в Ростовской области открылись образовательные учреждения, построенные или модернизированные при поддержке народной программы «Единой России».

В школе № 3 Азова еще в прошлом году капитально отремонтировали все школьные корпуса, провели благоустройство территории, появился современный уличный спортивный комплекс, во всех помещениях установлены новое оборудование и мебель.

В Батайске после капремонта начала работу гимназия №7. Она была основана в конце позапрошлого века и относится к старейшим образовательным учреждениям города. Масштабный ремонт здесь проводился впервые, теперь дети получили возможность учиться в комфортных условиях.

В Таганроге открылись двери музыкального колледжа — одного из ведущих музыкальных учебных заведений юга, выпускники которого работают в концертных коллективах России и мира. Строители поработали над кровлей, усилением основания и строительных конструкций, обновили инженерные сети, систему отопления и окна.

В хуторе Красный Крым Мясниковского района обустроено здание начальной школы при содействии депутатов-единороссов донского парламента.

Учебный год начался и в новой школе № 85 на 1340 учеников в районе Ростовского моря, теперь в микрорайоне «Платовский» донской столицы на 100% удовлетворена потребность в школьных местах. Появились новые школьные здания и в микрорайоне «Левенцовский».

Также приняли учеников обновленные по народной программе школы в Неклиновском, Каменском районах и в других территориях Ростовской области.

Мониторинг работ на всех этапах проводили депутаты-единороссы, активисты местных отделений вместе с педагогами и родителями учащихся.

Фото rostov.er.ru