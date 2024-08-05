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На Дону открыли бюст адмиралу Федору Ушакову

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Он установлен в Азове, в Парке Памяти.

#Память

В Азове, на одной из аллей Парка Памяти сегодня. 5 августа, состоялось открытие бюста адмиралу Федору Ушакову. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти великого русского флотоводца, который отмечается именно в этот день

Как сообщили в правительстве региона, Ростовская область стала обладателем специального приза – бюста Федора Федоровича Ушакова. Он появился благодаря инициативной группе по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Федора Ушакова в Москве.

Адмирал Федор Ушаков был главнокомандующим Черноморским флотом при императрице Екатерине ІІ и императоре Павле І. Именно благодаря ему Россия одержала победу в войне с Турцией 1787-1791 годов и укрепила свои позиции на Черноморском побережье.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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