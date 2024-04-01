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На Дону открылась выставка «Эпиграфические памятники Танаиса»

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Ее экспозицию составили 50 предметов с различными надписями.

Культура

В археологическом музее-заповеднике «Танаис» открылась выставка «Эпиграфические памятники Танаиса». В ее экспозиции 50 экспонатов из коллекций, хранящиеся в фондах музея-заповедника и фондах Новочеркасского музея истории Донского казачества, говорится в сообщении областного минкульта.

Выставка посвящена эпиграфике (от греческого έπι γραφή – «надпись»). Среди экспонатов — фрагменты плит из Танаиса с надписями, строительными и посвятительными, сделанными на греческом языке, с расшифровкой информации на них или же с краткой информацией о содержании, и родовые знаки Боспорских царей — тамги.

Сообщается, что самой известной из найденных плит с надписями является плита Хофразма, которая позволила узнать интересные подробности из жизни людей этого времени. Есть также плита с надписью о праздновании жителями древнего города дня Танаиса.

Фото: museum-tanais.ru

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культура новости Ростовская область Танаис
Таганрогская правда
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