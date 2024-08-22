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На Дону от укусов клещей пострадали более 5 тысяч человек

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В Ростовской области после укусов клещей обратились за помощью в медучреждения 5 347 человек, их них 2 102 — дети  в возрасте до 14 лет, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Новости Ростовской области

С начала года в донском регионе регистрировались случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), коксиеллезом (лихорадка Ку), боррелиозом (ИКБ), лептоспирозом, лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Однако их число не превышает среднемноголетний показатель, уточнили в ведомстве.

«Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы рассказали, что донские врачи выявили у 44-летней женщины рассеянный склероз.

Изображение от freepik

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новости Ростовская область укусы клещей
Таганрогская правда
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