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На Дону осудили мужчину, убившего знакомого

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Преступник пытался скрыть содеянное, спрятав тело жертвы в колодце.

Новости Ростовской области

В Ростовской области суд признал виновным жителя Белой Калитвы, который убил своего знакомого. Об этом сообщает региональный следком.

Инцидент имел место в мае 2023 года. Двое мужчин распивали спиртные напитки в домовладении одного их них по ул. 8-я Линия в Белой Калитве. Вспыхнувшая ссора привела к поножовщине. 63-летний хозяин дома нанес множественные удары ножом в область шеи и головы своему 49-летнему знакомому. Когда тот скончался, злоумышленник спрятал тело в колодце, расположенном во дворе дома, говорится в сообщении ведомства. Однако вскоре был задержан правоохранителями и помещен под стражу.

Суд признал белокалитвинца виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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