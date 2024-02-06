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На Дону осудили бывшего полковника полиции и военнослужащего за подкуп сотрудника ФСБ

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Экс-полковник полиции и военнослужащий пытались подкупить сотрудника ФСБ, чтобы получить доступ к секретным данным. Обоих приговорили к двум годам лишения свободы и штрафам.   

Новости Ростовской области

Приговоры за дачу взятки и посредничество в передаче взятки вынес Ростовский гарнизонный военный суд.

По данным ФСБ, в ноябре 2022 года было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент». В его рамках «задокументирован факт дачи части взятки сотруднику ФСБ от военнослужащего одной из войсковых частей. Позднее был задержан другой участник преступления — полковник полиции в отставке», сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Судом обвиняемым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. А также штрафы – 300 тысяч рублей за дачу взятки бывшему полицейскому и 150 тысяч рублей – за посредничество в даче взятки – военнослужащему.

В законную силу приговор еще не вступил.

Напомним, в середине декабря прошлого года сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали украинского шпиона.

Фото Ростовского гарнизонного военного суда

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Таганрогская правда
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