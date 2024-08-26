В Ростовской области продолжается разработка стандартов развития опорных населенных пунктов. Эта тема обсуждалась на кустовом совещании в Шахтах, которое провел губернатор Василий Голубев.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в мае 2024 года своим указом определил семь национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одна из целей — создание комфортной и безопасной среды для жизни. Установлены целевые значения повышения качества среды в опорных населенных пунктах: к 2030 — на 30%, к 2036 году — 60%.

На Дону определено 49 опорных населенных пунктов, которые должны стать пространственными точками роста. Опорные пункты будут приоритетно финансироваться в рамках новых национальных целей и проектов, сообщает донское правительство.

В работу по разработке стандартов развития опорных населенных пунктов включены отраслевые министерства, депутаты, муниципалитеты. Также в состав отраслевых групп, обсуждающих программы, вошли представители общественных и молодежных движений, предприниматели шести западных территорий области: Шахт, Новошахтинска, Октябрьского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.

Для каждого опорного населенного пункта запланировано ускоренное развитие социальной, жилищно-коммунальной, дорожно-транспортной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы удовлетворить потребности как местного населения, так и жителей прилегающих территорий в радиусе 50 км.

Так, на западе Ростовской области опорными населенными пунктами станут Шахты и Новошахтинск, село Куйбышево, поселок Матвеев Курган и слобода Родионово-Несветайская. Для каждого опорного населенного пункта предстоит разработать свою программу. В ее основу лягут предложения, которые сформированы отраслевыми группами на кустовом совещании.

«Программы должны учитывать разницу в развитии муниципальных образований. Каждый год будет оцениваться динамика. Задача сейчас — погрузить управленческие команды в темы, которые требуют внимания, с учетом определенных 49 опорных населенных пунктов», — отметил Василий Голубев.

В Шахтах глава региона побывал на объектах, которые должны обеспечить повышение качества жизни в муниципалитете. Здесь по нацпроекту «Образование» на базе школы № 48 создан центр цифрового образования детей «IT-куб». В минувшем учебном году обучение прошли 200 ребят по шести направлениям: основы алгоритмики и логистики, программирование роботов, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, программирование на Python, мобильная разработка. В 2024-2025 обучат еще 400 ребят.

На очереди — обновление городской больницы №2. Губернатор поручил подготовить предложения по капремонту существующего корпуса медучреждения и возведению новых модульных корпусов для отделений больницы.

Фото: donland.ru