На Дону оперативники задержали юного наркосбытчика

Подозреваемый намеревался размещать наркотическое вещество в «закладках» на территории города Шахты.

В рамках оперативно-профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Шахты задержали 18-летнего местного жителя. При личном досмотре в его вещах оперативники обнаружили и изъяли 29 свертков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета внутри, сообщает донская полиция.

Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим — N-метилэфедрон общей массой 29,59 граммов. Установлено, что подозреваемый планировал сбыть наркотики, размещая их на территории города путем организации тайников.

В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Телеграм-канал донской полиции