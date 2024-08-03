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На Дону опасный грибок может уничтожить 20% урожая подсолнечника

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В Ростовской области на полях с посевами подсолнечника некоторые растения поражены сухой ризопусной гнилью – болезнью, вызывающей до 20 % потери урожая, сообщает региональный Россельхознадзор

Новости Ростовской области

При заболевании в поражённых корзинках в 5 раз увеличивается количество щуплых семянок и снижается качество продукции — семечки приобретают тёмную окраску и горький вкус.

Специалисты советуют аграриям при первых признаках заболевания провести опрыскивание посевов химическими фунгицидами на основе действующих веществ и их смесей: пропиконазол + тебуконазол, пикоксистробин. А после уборки подсолнечника — тщательное измельчение и заделку в почву послеуборочных растительных остатков, в том числе частей поражённых корзинок, на которых сохраняются споры возбудителей болезней. Также рекомендуется затем обработать поля  препаратами на основе живых культур эффективных микроорганизмов.

Ранее мы рассказали, что азиатская саранча обнаружена на полях Ростовской области.

Фото Россельхознадзора Ростовской области

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Таганрогская правда
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