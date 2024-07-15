Главная » Новости Ростовской области

На Дону объявлено штормовое предупреждение об аномальной жаре на 4 дня

На чтение 1 мин Просмотров 139 Опубликовано

Во второй половине суток 16 июля, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара +40°…+42°, предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

В период действия аномально высоких температур рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, передвигаться не спеша, старайся чаще находиться в тени, не употреблять алкогольные напитки.

На 15 и 16 июля также объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. 5 класс пожароопасности действует на всей территории Ростовской области, за исключением Чертковского района.

В МЧС напомнили, что на Дону введен особый противопожарный режим. В условиях особого противопожарного режима от 2 до 20 раз увеличиваются административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жара лето МЧС пожароопасность штормовое предупреждение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru