На Дону объявлено штормовое предупреждение об аномальной жаре на 4 дня

Во второй половине суток 16 июля, 17, 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара +40°…+42°, предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области.

В период действия аномально высоких температур рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, передвигаться не спеша, старайся чаще находиться в тени, не употреблять алкогольные напитки.

На 15 и 16 июля также объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. 5 класс пожароопасности действует на всей территории Ростовской области, за исключением Чертковского района.

В МЧС напомнили, что на Дону введен особый противопожарный режим. В условиях особого противопожарного режима от 2 до 20 раз увеличиваются административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.

Фото Сергея Плишенко