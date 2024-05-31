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На Дону обследуют посевы, повреждённые майскими заморозками

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В Ростовской области проводится инвентаризация посевов, поврежденных возвратными весенними заморозками. Специалисты регионального Россельхозцентра совместно с районными администрациями проводят обследования состояния растений.

Новости Ростовской области

Прежде всего, обследуют зерновые — необходимо выяснить, какая часть колосьев пострадала, и определить процент повреждённых растений.

Если густота на одном квадратном метре порядка 300-400 продуктивных стеблей, эти посевы следует оставить нетронутыми. Если в посевах меньше 250 стеблей на квадратном метре, они будут крайне низкопродуктивными, целесообразно пересеять во влажную почву культурами поздних сроков сева, такими как подсолнечник, сорго, кукуруза, просо, — сообщает Наталья Шмелева, заместитель руководителя регионального Россельхозцентра.

По подсолнечнику в стадии всходов заморозками были прихвачены семядольные листья. Если пострадало 15-20%, специалисты Россельхозцентра советуют оставить все как есть, но подкормить растения.

В подсолнечнике, поврежденном заморозками в фазе второй-третьей пары настоящих листьев, важно оценить состояние точки роста – зеленая говорит о выжившем растении, коричневая о погибшем. Если погибли больше половины всходов, следует пересеять обязательно во влажную почву, если влаги не достаточно, придется обойтись без пересева. Даже при среднем показателе 25-30 тысяч выживших растений на гектар урожай будет, — рассказывает Наталья Шмелева.

Дефицита семян подсолнечника на рынке нет, отечественные гибриды представлены разнопланово по более выгодным ценам в сравнении с импортными аналогами, — сообщает пресс-центр Россельхозцентра по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области с 15 мая введен режим ЧС из-за заморозков в начале мая. По предварительной оценке, из-за возвратных заморозков пострадали посевы на площади более 140 тыс. га.

Фото Россельхозцентра по Ростовской области

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заморозки Россельхозцентр Ростовская область сельское хозяйство
Таганрогская правда
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