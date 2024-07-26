Ночью 26 июля в Ростовской области обломки сбитых дежурными средствами ПВО украинских дронов повредили строения на четырех частных подворьях и спровоцировали ландшафтный пожар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

«По данным оперативных служб, в результате падения обломков БПЛА в селе Несветай Мясниковского района сегодня ночью получили повреждения строения на частных подворьях. Также произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что для оценки ущерба на место выехали представители поселковой и районной администрации. В восстановлении имущества людям будет оказана помощь.

Фото из архива «Таганрогской правды»