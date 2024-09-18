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На Дону новый сервис для бизнеса работает на портале «Госуслуги»

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Ростовская область стала пилотным регионом, где ввели новую систему обратной связи для бизнеса на портале «Госуслуги».

Новости Ростовской области

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам.

Обеспечивает работу новой системы инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта. Агентства развития мониторят качество обработки обращений и выявляют наиболее острые проблемы бизнеса, решением которых занимается инвестиционный комитет при главе региона.

«Новая система очень помогла, я интересовался господдержкой, которая помогла бы мне расширить бизнес. Специалисты практически сразу меня проконсультировали и дали советы по дальнейшим действиям», – рассказал индивидуальный предприниматель Игорь Зюзин.

Стоит отметить, что предельный срок ответа в зависимости от сложности вопроса составит 5, 10 и 30 календарных дней. 

О пользе новой системы рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Крайне важна также и публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Необходимо показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы страны», — отметил он.

Помимо донского региона новая система функционирует в 29-ти субъектах страны.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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